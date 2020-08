Koningin Rania blij 50e verjaardag met gezin te kunnen vieren

De Jordaanse koningin Rania wordt maandag vijftig jaar. In een interview met weekblad Hello vertelt ze blij te zijn deze mijlpaal met haar gezin in Amman te kunnen vieren. „Ik kan op mijn verjaardag, zolang de mensen van wie ik hou dichtbij, gezond en veilig zijn, onmogelijk om meer vragen.” Daarmee is ook een wens vervuld van eerdere verjaardagen. „In het verleden heb ik altijd meer tijd gewenst met mijn man en kinderen. Tot nu toe is dat dit jaar alles wat ik heb gehad!”, aldus Rania.