’Tegenlicht’ zet vraagtekens bij ontwikkeling van ’metaverse’ NPO-docu toont hoe ver digitaal comfort gaat

Door onze redactie RTV Kopieer naar clipboard

Nicky wil supermarkten zoveel mogelijk mijden. Ⓒ Foto: VPRO

„Hoewel we het niet wilden, hebben we definitief ons leven uit handen gegeven aan de Techreuzen”, begint de nieuwste aflevering van Tegenlicht, vanavond om 20:25 uur op NPO 2. We zijn verslaafd geworden aan de gemaksindustrie en staan ongemerkt al middenin de ’Metaverse’. Is het echt klaar met de oude wereld, nu we die digitale omgeving zo hebben omarmd?