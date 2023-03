Edison Oeuvreprijs voor ’ijzersterk’ Kensington

De jury, onder voorzitterschap van Wilbert Mutsaers (hoofd muziek bij Spotify Benelux), kwam superlatieven te kort om Kensington te prijzen. „De band was de afgelopen veertien jaar een van de meest succesvolle pop/rockbands aller tijden in Nederland en heeft een ijzersterk en opvallend oeuvre opgebouwd. De albums en songs die de band nalaat zijn deels al tijdloos gebleven en zullen de tand des tijds doorstaan.”

Dat Kensington, die bij het grote publiek het meest gekend is om hun megahit Home Again, in de bekroonde formatie niet meer bestaat, deerde de jury niet. Ze is benieuwd wat de toekomst zal brengen, nu Casper Starreveld, Niles Vandenberg en Jan Haker te kennen hebben gegeven zonder Eloi door te willen gaan.

Tekst loopt verder onder de foto.

Kensington neemt de Edison Pop Oeuvreprijs in ontvangst. De Edison is de oudste muziekprijs in Nederland en wordt al sinds 1960 uitgereikt. Ⓒ ANP/HH

Koningin Froukje

Voorafgaand aan de uitreiking van de felbegeerde oeuvreprijs aan Kensington was er al een ware prijzenregen neergedaald in Afas op andere artiesten. Zo kreeg singer-songwriter Froukje voor de tweede jaar op rij de ’Alternative’ Edison toegekend. „Zij is momenteel de koningin van haar genre. Froukje is de stem van haar generatie”, aldus het juryrapport.

Tekst loopt verder onder de foto.

Froukje won vorig jaar met haar ep Licht en Donker en dit keer wordt de opvolger Uitzinnig bekroond. "Van hoog niveau maar zowel muzikaal als tekstueel recht voor zijn raap en zonder overbodige tierelantijntjes", vindt de jury, die haar eveneens beschrijft als "de koningin van de alternatieve popmuziek". Ⓒ ANP/HH

In de categorie ’Rock’ ging de onderscheiding naar de Haagse band Di-rect. Hun hit Through The Looking Glass was in 2022 het op een na meest gedraaide nummer op de Nederlandse radio, en het meest gedraaide nummer van een Nederlandse band. Niet slecht voor een band die in de vorige eeuw werd opgericht en al ruim 23 jaar aan de top meedraait.

Goldband beste nieuwkomer

Ook Tiësto ging niet met lege handen naar huis. Voor het tweede jaar achtereen viel hem in de categorie ‘Dance’ de Edison toe. Dé Nederlandse festivalband Goldband werd uitgeroepen tot de beste ‘Nieuwkomer’ en bij het onderdeel ‘Hollands’ was het de voor de tweede keer op rij raak voor degene die op menig feestje het licht uitdoet: Mart Hoogkamer.

De samenwerking tussen zangeres Maan en de Haagse groep Goldband werd eveneens bekroond. Regisseur Véras Fawaz werd geprezen voor de videoclip die hij voor hun hit Stiekem maakte en kreeg een Edison in de categorie ‘Videoclip’. Het lied zelf werd ook beloond voor beste ’Song’.

Tekst loopt verder onder de foto.

De hitsingle Stiekem van Maan en Goldband is tijdens de uitreiking van de Edisons in het AFAS Theater in Leusden uitgeroepen tot song van het jaar. Volgens de jury hebben zowel Maan als Goldband vorig jaar "zowel inhoudelijk als creatief" flinke stappen gezet in hun carrières. Ⓒ ANP/HH

Medicijn

S10, de beste vriendin van Froukje, werd bekroond voor haar album Ik besta voor altijd zolang jij aan mij denkt in de categorie ’Nederlandstalig’. „Haar persoonlijke muziek is soms net een medicijn”, constateerde de jury.

Tekst loopt verder onder de foto.

S10 is voor de tweede keer onderscheiden. Na een Edison in de categorie Alternative in 2020 voor haar album Snowsniper mag ze dit keer de prijs voor Nederlandstalig ophalen voor haar vorig jaar verschenen plaat Ik Besta Voor Altijd Zolang Jij Aan Mij Denkt. De jury zegt daarover dat de zangeres zich "al een paar jaar heel sterk weet te verbinden met songs die gaan over onzekerheid, angst en het herwinnen van je eigen kracht". Ⓒ ANP/HH

Zanger en rapper Antoon pakte de Edison in de categorie ’Pop’. Terwijl de Edison ’Hiphop’ terecht kwam bij Rosario Mussendijk, beter bekend onder zijn artiestennaam sor. Hij maakt volgens de jury ’muziek die je niet alleen hoort, maar ook voelt.’