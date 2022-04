Politieagent verklaart: ’Amber Heard was geen slachtoffer van huiselijk geweld’

Na een melding van een incident werd Saenz op 21 mei 2016 naar het appartement van Johnny Depp gestuurd. Hoewel zij Amber Heard inderdaad aantrof met een rood gezicht, was dit - in tegenstelling tot de claim van Heard dat ze door Depp met een telefoon in het gezicht was geslagen - volgens haar het gevolg van huilen.

Saenz verklaarde in de rechtbank dat ze ’elke dag op verschillende telefoontjes van huiselijk geweld afgaat’ en dat ze inmiddels zo’n ’honderd gevallen van huiselijk geweld heeft aangetroffen’. Op de bewuste dag in mei kwam zij samen met een collega in het appartement van Depp aan nadat een vriend van Amber had gebeld naar aanleiding van een ruzie tussen de twee. In een getuigenis vertelt Saenz dat Depp niet aanwezig was toen zij arriveerde en Amber geen verdere informatie wilde geven.

De agente maakte aantekeningen, foto’s en opnames van alles wat mogelijk relevant kon zijn. Ze bevestigt dat Heard aan het huilen was, rode ogen had en geen oogcontact wilde maken, maar zag verder niets opvallends in het appartement. Volgens haar was er niets gebroken en waren er tevens geen andere vormen van schade.

Als Saenz aan de hand van foto’s gevraagd wordt naar het rode gezicht van Amber, antwoordt de agente zonder twijfel: „Het lijkt niet op een verwonding veroorzaakt door een mobiele telefoon.” Volgens haar laten de foto’s enkel zien dat ze rood is aangelopen door het huilen en zou er geen sprake zijn van geweld.