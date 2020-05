Prins Andrew aangeklaagd om wanbetaling vakantiehuisje

De aanklacht gaat over een niet-betaalde geldsom voor een houten chalet in ski-oord Verbier.

Andrew kocht het vakantiehuisje, compleet met zeven slaapkamers, een binnenzwembad en sauna, in 2014 voor 21 miljoen euro. Hij koos ervoor om het bedrag in termijnen te betalen. Voor 31 december 2019 zouden de hertog en hertogin van York een deel van dat bedrag, zo’n 5 miljoen euro, hebben moeten aftikken, maar dat is volgens de Zwitserse krant niet gebeurd.

Buckingham Palace wil volgens persbureau AFP geen commentaar geven op de zaak.