Dj Calvin Harris had in 2014 een hartstilstand

Calvin noemt 2014 ’een interessant jaar’. Hij ging namelijk „van de eerste plaats in de hitlijsten, naar een hartstilstand aan het eind van het jaar”, reageert hij op een video van een concert uit dat jaar, geplaatst door een fan.

De Brit liet destijds al wel weten niet bij de EMA’s aanwezig te zijn vanwege zijn gezondheid. „Heb wat hartproblemen. Ga nu naar huis om te kijken of het gefixt kan worden”, schreef hij toen op Twitter.

Hits

De Engelse dj was in die tijd enorm populair met het nummer Summer. Ook had hij grote samenwerkingen met onder anderen Rita Ora en Ellie Goulding.

Na 2014 kwamen onder andere de grote hits One Kiss, Promises, This Is What You Came For en Feels uit. Hij werkte samen met grote artiesten als Katy Perry, Dua Lipa en Pharrell Williams.