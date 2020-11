Kim Kardashian vraagt fans om hulp om executie te voorkomen

De realityster en activiste hoopt de kwestie op deze manier onder de aandacht te brengen bij de Amerikaanse president Donald Trump. De zaak draait om Brandon Bernard, die medeplichtig zou zijn aan de dood van Todd en Stacie Bagley uit Iowa in 1999. De afgelopen jaren zou aan het licht zijn gekomen dat het proces van Bernard vol onvolledigheden zat.

Volgens Kim heeft Bernard’s advocaat destijds relevante informatie nagelaten over onder meer zijn rol als medeplichtige en zijn achtergrond. „We weten nu dat deze getuigenis zijn leven zou hebben gespaard”, schrijft Kim op Twitter. „Hoewel alle vijf tieners zwart waren, waren 11 van de 12 juryleden blank. Dit, in combinatie met de misleidende en onvolledige informatie die de jury kreeg, ontnam de jongens een eerlijk proces. In plaats van geëxecuteerd te worden, had Brandon zijn straf uit kunnen zitten in de gevangenis.”

Bernard werd in 2000, als tiener, schuldig bevonden aan moord. Zijn executie staat gepland voor 12 december.

Het is niet de eerste keer dat Kim zich inzet om een executie te voorkomen. Eerder deed ze dat al bij Rodney Reed, die in 1998 werd veroordeeld voor de moord op de 19-jarige Stacey Stites. Hij werd destijds schuldig bevonden door een compleet blanke jury. Die executie is voorlopig van de baan. Ook is ze druk bezig met een rechtenstudie om in de voetsporen van haar wijlen vader advocaat Robert Kardashian te treden, die onder meer bekend was vanwege zijn rol als raadsman van O.J. Simpson.