Maroon 5 pleit voor einde ’marihuanaoorlog’

De tekst van het nummer heeft niets te maken met drugsgebruik, maar aan het einde van de video wordt duidelijk dat Maroon 5 een statement maakt wanneer een citaat van de American Civil Liberties Union (ACLU) in beeld verschijnt. „De agressieve handhaving van de wetten op het bezit van marihuana zorgt ervoor dat honderdduizenden mensen in het strafrechtelijk systeem verstrikt raken en verspilt miljarden dollars van belastingbetalers.” Gedurende de video is tevens te zien dat Adam Levine joints draait en rookt.

Maroon 5 speelt Nobody’s Love volgende maand voor het eerst live in The Late Show with Stephen Colbert. Of bassist Mickey Madden dan ook van de partij is, is onduidelijk. Hij stapte vorige week voor onbepaalde tijd uit de band na beschuldigingen van huiselijk geweld.