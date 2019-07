Prinses Madeleine moet weer verhuizen

Dat betekent dat Madeleine, haar man Chris en hun drie kinderen moeten verhuizen als de woning wordt verkocht. Zo ver is het voorlopig echter nog niet, deze maand is het gezin op Öland. Daar brengt de Zweedse koninklijke familie traditiegetrouw de zomermaanden door. Zondag werd de 42e verjaardag van kroonprinses Victoria groots gevierd.

„De prinses is op Öland en maakt van die gelegenheid gebruik om veel op te trekken met haar familie”, zei hofwoordvoerster Margareta Thorgren eerder al tegen Expressen. „De koninklijke familie verblijft in principe de hele maand juli op Slot Solliden. Dat is een maand waar prinses Madeleine echt naar uitkijkt, omdat ze de rest van het jaar in het buitenland woont.”

Madeleine en haar Brits-Amerikaanse echtgenoot Chris verhuisden in augustus naar Miami, Florida. Voordien woonden de twee met hun kinderen prinses Leonore (5), prins Nicolas (4) en prinses Adrienne (1) in Londen. Als het gezin daadwerkelijk de woning in Miami moet verlaten, staat het niet direct op straat. In Stockholm hebben Madeleine en Chris nog een appartement.