Wes Anderson: niet knoeien met teksten van Roald Dahl

Eerder dit jaar werd bekend dat sommige teksten in de boeken van Dahl zouden worden omgeschreven zodat ’iedereen kan genieten’ van het werk van de auteur. Zo is een personage in Charlie and the Chocolate Factory niet langer ’dik’ maar "enorm", zijn Oempa Loempa's in datzelfde boek genderneutraal en wordt in The Twits de vrouwelijke hoofdpersoon niet meer omschreven als ’lelijk’.

Volgens Anderson hadden de teksten niet veranderd mogen worden. De regisseur vergelijkt het met knoeien met het werk van de Franse kunstschilder Pierre-Auguste Renoir. "Zou je een van zijn werken mogen oppakken en het aan mogen passen? Ik zou zeggen van niet." Daarnaast vindt Anderson dat niemand het recht heeft om het werk van overleden auteurs te veranderen.