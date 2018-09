'Brad Pitt en Angelina Jolie wel getrouwd'

Althans, dat schrijft het Amerikaanse blad OK!.

Het tijdschrift beweert dat het Hollywoodkoppel wel degelijk is getrouwd en pakt groots uit op de cover van het nieuwste nummer. Brad en Angelina zouden elkaar de eeuwige trouw hebben beloofd in hun woning in Los Angeles.

Angelina werd onlangs gespot met een gouden ring om haar vinger. De geruchten dat er een huwelijk had plaatsgevonden, gingen al snel de ronde. Angelina ontkende dit.