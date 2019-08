Kleinzoon Paul McCartney was slachtoffer gewapende straatroof

„Een van mijn kleinkinderen, een van mijn oudste kleinkinderen, is beroofd en van zijn telefoon ontvreemd”, vertelt Sir Paul aan The Times. „Hij zei tegen me dat hij het vooral erg vond dat hij niets deed en zich daardoor een lafaard voelde. ’Nee, nee, nee, nee!’, antwoordde ik daarop. Die gozer had een mes en je weet nooit wat iemand daarmee zal doen’. Het is allemaal zo eng, vandaag de dag.”

Macca weet waar hij over praat, aangezien hij lang geleden – nog voordat The Beatles de wereld hadden veroverd – hetzelfde heeft ervaren. „Toen ik nog een jochie was, werd ik door vier jongens van mijn horloge beroofd. Ik was toen ongeveer net zo oud als mijn kleinzoon.”

Zwarte band

Paul weet nog goed dat hij destijds hetzelfde voelde als zijn kleinzoon. „Ik kon op dat moment alleen maar denken: ik moet een zwarte band in karate halen, dan zal ik ze krijgen! Het was verschrikkelijk.”

De muzieklegende liet in het midden wie van zijn acht kleinkinderen slachtoffer was van de gewapende straatroof.