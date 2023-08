Maarten van Rossem en Emma Wortelboer vormen nieuw tv-duo

In zijn podcast bevestigt Maarten van Rossem dat de publieke omroep het nog naamloze programma een plekje in de programmering van NPO 3 heeft gegeven. „Ik heb begrepen dat ze beginnen op mijn verjaardag, op 24 oktober.”

Toch houdt het Slimste mens-jurylid een slag om de arm. „Of dat nou gaat gebeuren durf ik niet te beloven, want ik ga daar niet over." Volgens Van Rossem is het allemaal afhankelijk van de verantwoordelijke omroep BNNVARA en de netcoördinator. "En nou ja, van die hele volstrekt ondoorzichtige wereld die Hilversum blijkt te zijn", vervolgt hij.

Klik

Van Rossem leerde Emma Wortelboer kennen toen ze in 2020 meedeed aan De slimste mens. Ze bleken een opvallende klik te hebben en doken later ook nog eens samen op in Boerderij Van Dorst.

Hun gezamelijke programma lijkt gebaseerd op de vele tegenstellingen tussen Emma (26) en Maarten (79). In gesprek met Zin liet Van Rossem zich al iets ontvallen over de opzet. „Ik ben opgegroeid in de jaren 40/50 in een totaal ander Nederland dan waarin Emma is geboren. Merkwaardig genoeg blijkt dat we aanzienlijke overeenkomsten in opvattingen hebben, maar ook in genoeg dingen afwijken.”

Maarten verwacht niet dat zijn nieuwe tv-project een enorme kijkcijferhit wordt: „Het komt op NPO 3, dus je weet: daar kijkt sowieso niemand naar.”