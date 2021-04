Lilly: ’Mijn nieuwe leven zonder Boris Becker’

Samen met haar nichtje SEMIA en zoon AMADEUS (11) heeft LILLY KERSSENBERG (44) het vandaag de dag prima voor elkaar. Met zijn drieën bewonen ze een mooi appartement in de Londense wijk Wimbledon. Het afgelopen jaar zag er voor haar net zo uit als voor miljoenen andere thuiswerkende ouders. „Amadeus helpen met zijn dagelijkse schoolwerk, taarten bakken en urenlang met Lego spelen. Tja, wat kun je anders in deze periode”, vertelt ze aan Bunte.

Contact met haar ex BORIS BECKER is er niet, ook de verstandhouding tussen de voormalig tennisprof en zijn jongste zoon is sporadisch. De twee zagen elkaar de laatste keer in december. Inmiddels verblijft Becker met zijn nieuwe vrienden al maanden in Dubai. Vindt Lilly het jammer dat vader en zoon elkaar niet tot nauwelijks zien of spreken? „Ik wil en mag daar niets over zeggen. Tijdens de besprekingen rond onze scheiding hebben wij dat zo afgesproken.”

In 2009 trouwde Lilly met Boris Becker. Ⓒ ANP/HH

Een scheiding die overigens nog steeds niet officieel is afgerond, omdat er nog steeds afspraken moeten worden gemaakt over de financiën. Die zijn echter lastig te maken, omdat Boris nogal schimmig doet over hetgeen hij nu daadwerkelijk bezit. Hij zou verschillende bankrekeningen en bezittingen verzwijgen, om zijn ex zo minder te hoeven betalen.

Tinder

Ondanks die perikelen straalt de zon weer in het hoofd van Lilly. Haar sociale media staan vol met beelden van coronaproof-lunches met vriendinnen in het park en beeldige selfies, waaruit wel op valt te maken dat het Lilly goed gaat. Dat is ook zo, beaamt ze.

„Het enige dat momenteel ontbreekt in mijn leven is een man. Maar ja, loop er in deze tijden maar eens een tegen het lijf. Gelukkig is er nog het internet. Ik heb alle apps al uitgeprobeerd hoor. Tinder, Bumble en Hinge. Ik vind het reuze vermakelijk. Er is bijna niks leukers dan, samen met mijn vriendinnen op de bank, een avondje te swipen.”

"Ik heb gewoon zin om weer verliefd te worden"

Ze vertelt ook dat het al een paar keer tot een date is gekomen. „Maar dat beperkt zich dan tot een wandelingetje door het park, meer is er nu helaas niet mogelijk.”

„Maar eerlijk is eerlijk, ik denk niet dat ik online mijn nieuwe vriend tegen zal komen. Ik vind het essentieel dat, wanneer je iemand ontmoet, je bij die persoon een bepaalde vibe voelt. Een soort spanning. Dat is bij online daten zo goed als onmogelijk.”

Toch houdt Lilly hoop. „En ja, ik heb gewoon zin om weer verliefd te worden. Ik sluit zelfs niet uit dat ik nog een keer wil trouwen.”