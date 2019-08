Liam Hemsworth vraagt officieel scheiding aan van Miley Cyrus

Het echtpaar is volgens bronnen getrouwd onder huwelijkse voorwaarden en heeft geen kinderen. De echtscheiding zal daarom naar verwachting soepel verlopen. Wel hebben ze huisdieren, die ze volgens het management van Miley samen zullen blijven verzorgen.

Vorige week bracht de zangeres haar nieuwe single Slide Away uit, die waarschijnlijk gaat over de beëindiging van haar relatie. Ze werd kort daarvoor zoenend gespot met Kaitlynn Carter, de ex van The Hills-ster Brody Jenner.