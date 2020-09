’Pamela Anderson vindt liefdesgeluk bij bodyguard’

„Ze waren al een tijdje bij elkaar, al sinds het begin van de coronapandemie. Ze is supergelukkig en hij heeft haar geholpen met het opknappen van haar huis op Vancouver Island”, aldus de bron.

In januari van dit jaar werd bekend dat Pamela (53) met haar toenmalige vriend Jon Peters (74) ging trouwen. Twaalf dagen later was het huwelijk echter alweer voorbij. Eerder was Pamela getrouwd met Tommy Lee (1995-1998), met wie ze twee zoons heeft. In 2006 trouwde ze met Kid Rock, maar ook dat hield niet lang stand. Pamela gaf vervolgens twee keer, in 2007 en 2013, het jawoord aan Rick Solomon.