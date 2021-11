’Alles op tafel’: Avondje vol venijnig ongemak

Entertainment

Al half miljoen bioscoopbezoekers voor April, May en June

April, May en June doet het nog steeds goed in de bioscoop. De film is in bijna twee maanden tijd door meer dan 500.000 mensen bezocht. Voor Tjitske Reidinga, die een van de hoofdrollen vertolkt, is dat een grote verrassing. „Ik hoopte zo rond de 300.000 bezoekers”, vertelt de actrice aan Shownieuws...