Shanina Shaik en dj Ruckus hebben alweer nieuwe liefdes

Shanina viert momenteel met een paar vrienden vakantie op het Spaanse eiland. „Ik neem wat tijd voor mezelf na een aantal hectische maanden”, zei de brunette tegen het Australische The Daily Telegraph. „Ik voel me fantastisch.” Greg ’DJ Ruckus’ Andrews zit overigens ook niet stil. Het 35-jarige neefje van Lenny Kravitz werd twee weken geleden in Miami gezien met het Italiaanse model Ambra Gutierrez.

Shaik en Andrews trouwden vorig jaar april op een eiland in de Bahama’s. Vorige maand maakte Shanina bekend te gaan scheiden van de dj, die een paar dagen later op Instagram uitlegde dat hij en Shanina helaas toch niet zo goed bij elkaar bleken te passen.