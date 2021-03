AvroTros maakt dramaserie over opkomst Pim Fortuyn

De hoofdrol in Het jaar van Fortuyn wordt gespeeld door Jeroen Spitzenberger, die de flamboyante LPF-politicus vertolkt. Ramsey Nasr speelt de rol van PvdA-lijsttrekker Ad Melkert, die als beoogd opvolger van premier Wim Kok de grote opponent van Fortuyn was.

De serie laat zien hoe de opkomst van Fortuyn niet alleen in politiek Den Haag, maar ook in het land de gemoederen hoog deed oplopen. In een periode van nog geen jaar, tussen de aanslagen van 11 september 2001 in New York en de moord op Fortuyn, zien we hoe het politieke landschap in Nederland voorgoed zou veranderen.

De opnames van de serie beginnen komend weekend, maakte AvroTros dinsdag bekend. Naast Spitzenberger en Nasr zijn er rollen weggelegd voor onder anderen Fedja van Huêt, Carly Wijs, Jaap Spijkers, Frank Lammers, Thijs Römer, Teun Luijkx, Tijn Docter en Olinda Larralde Ortiz. De vijfdelige serie is naar verwachting in het voorjaar van 2022 te zien op NPO 1.

Het jaar van Fortuyn is geschreven door Pieter Bart Korthuis en Nathan Vecht, de regie is in handen van Michiel van Jaarsveld. Het jaar van Fortuyn wordt geproduceerd door Hollands Licht in samenwerking met AvroTros.