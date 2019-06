Sebastian Maniscalco presenteert MTV VMA’s

„We zijn zeer verheugd met de ongelooflijk getalenteerde Sebastian Maniscalco als de VMA-host van dit jaar”, zegt de producent van de jaarlijkse awardshow. „Sebastian is nu on fire en zal met met zijn komische humor deze show echt onvergetelijk maken.”

Maniscalco stond in 2017 en 2018 op de lijst van Forbes van best betaalde komieken. Naast komiek is hij acteur. Zo speelt hij naast Robert DeNiro en Al Pacino in de film The Irishman die Martin Scorsese maakt voor Netflix.

De MTV Video Music Awards worden op 26 augustus uitgereikt in het Prudential Center in Newark in de Amerikaanse staat New Jersey. MTV zendt de show live uit.