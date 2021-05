Na verhoor: Lil Kleine op vrije voeten

Na een zoektocht zou Jorik Scholten in het hotel zijn aangetroffen. Hij werd meegenomen naar het politiebureau in Ibiza-Stad waar hij de nacht doorbracht. Vanmorgen werd hij daar geboeid en begeleid door twee mannen van de Guardia Civil voorgeleid aan de officier van justitie en zojuist verneemt Privé uit justitiekringen dat de rapper voorlopig is vrijgelaten.

Het is niet duidelijk of Jaimie, die een even hartstochtelijke als stormachtige relatie met hem onderhoudt, ook aangifte tegen hem heeft gedaan.

Zijn advocaat Nienke Hoogervorst onthoudt zich nog steeds van commentaar.

