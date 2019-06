Famke Louise: ’Mijn leven is saai’

„Mijn dagen beginnen meestal rond 11 uur ’s ochtends. Dan is het meestal eerst dansles, wat afspraken, kort naar huis, daarna nog een studiosessie”, vertelt Famke aan JFK Magazine. Ze sluit haar dag het liefst af op het terras of in een restaurant.

Dit klinkt wellicht als muziek in de oren voor hen die zichzelf als loonslaaf zien, maar: „Mijn leven is eigenlijk heel saai. De meeste meiden van mijn leeftijd gaan best vaak uit en zijn van lang leve de lol. Ik ben best serieus ingesteld, dus op dat vlak is mijn leven best saai. Maar de dingen die ik doe, die zijn niet zo saai.”

Famke weet dan ook precies wat ze nog mist in haar leven. „Ik zou wel wat meer geluk op het gebied van mijn privéleven willen hebben. Dat moet nog komen. Alles moet nog komen.”