Shakira scoort met sexy bikini

In de video die ze donderdag deelde, zwiert Shakira rond in een sexy roze bikini met franjes, met de opmerking: ’Check out de badkleding die ik heb ontworpen’. Met bijna elf miljoen likes bleek het ontwerp zeer geslaagd, al leken in de ruim 36.000 reacties de complimenten vooral voor het lijf van Shakira bedoeld.

Blijkbaar smaakt het naar meer. Vrijdag volgt ze met een foto van zichzelf in dezelfde schaarse outfit. „Oké, de laatste badpakfoto voor nu. Alleen een vraag: wie wil dat ik een badkleding voor jullie ontwerp, meiden?” Ook hierop veel laaiende reacties. „Jij hebt echt het perfecte lichaam.” En een ander durft zelfs te stellen: „Hierbij verbleekt een Britney, JLo of Madonna!”