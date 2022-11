Acteurs nemen afscheid van het Klokhuis Kantoor

Vorige week brachten de drie nog een laatste saluut aan De Lange. Zijn typetje Ben Kokkelman, de chef van het Klokhuis Kantoor, was toen plotseling vertrokken, tot verdriet van de andere personages. Maandag stond direct een nieuw team klaar om de werkzaamheden in het fictieve kantoor over te nemen.

De Lange overleed op 25 mei na een kort ziekbed. Hij was decennialang betrokken bij Het Klokhuis. De acteur werd in eerste instantie bekend door zijn optredens als de ’vieze kok’ Alberdink Thijm in het jeugdprogramma. Later kreeg hij een nieuwe rol, die van Kokkelman.

Jurrian van Dongen, schrijver en dramaredacteur van Het Klokhuis, liet in mei weten dat ze De Lange niet op een mooie manier uit de serie konden schrijven. „We wilden dat wel doen, omdat hij voor zoveel kijkers een bekend figuur was, maar dat is dus niet meer gelukt.”