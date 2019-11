Kirsten Dunst wil meer kinderen voordat ze trouwt

Dunst weet nog niet wanneer de bruiloft zal plaatsvinden, wel weet ze dat het een kleine, intieme gelegenheid zal zijn. De laatste tijd werd al volop gespeculeerd of Dunst en Plemons wel of niet getrouwd waren, nadat ze elkaar ’man’ en ’vrouw’ noemden tijdens de plaatsing van een ster voor de actrice op de Hollywood Walk of Fame. Dunst zegt dat ze wel graag zou willen trouwen, maar: ’het leven heeft allerlei kleine dingen die in de weg staan’.

De twee verloofden zich in 2018, en in mei 2018 beviel Dunst van haar eerste kindje Ennis. Moederschap vindt de actrice het belangrijkste in haar leven. „Na een kind valt al het andere weg - het allerbelangrijkste zijn zij.”