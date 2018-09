Jennifer Lawrence let op de kleintjes

"In de supermarkt kijk ik altijd of er nog aanbiedingen zijn", laat de Oscarwinnares weten aan The Sun.

Haar auto laat Jennifer tegenwoordig het liefst door iemand parkeren. "Maar dat kost me wel 4 euro!", aldus de koopjesjager die nog steeds in het appartement in Los Angeles woont waar ze zes jaar geleden naartoe verhuisde.

"Faam interesseert me niet", vertelt Jennifer. "Je wordt echt niet een speciaal mens wanneer je door andere mensen herkend wordt", aldus de nuchtere actrice.