Helene Fischer raakt gewond tijdens concert

Het ongeluk gebeurde toen de 38-jarige zangeres haar nummer Wunden op een trapeze uitvoerde. De trapeze raakte Fischers neus, waarna er bloed naar beneden sijpelde en via haar mond op haar benen terechtkwam. De zangeres maakte het nummer wel af, maar moest daarna wel medisch worden behandeld.

In eerste instantie werd het concert alleen onderbroken, maar later werd het optreden helemaal gestaakt. Fischer stond toen net een uur op het podium, schrijft de krant. Het concert is onderdeel van de eerste helft van de tournee van Fischer. Dit is het laatste optreden voor de zomerstop, in augustus gaat de concertreeks verder.