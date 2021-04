Rachel had op vijftiende seks met André Hazes

Volgens Rachel gebeurde het op een avond dat André’s eerste vrouw Ellen Wolf niet thuis was. „Daar gebeurden wel een paar dingen die eigenlijk niet door de beugel konden”, zei Rachel. „André kwam op een gegeven moment bij mij in de slaapkamer. Toen is er wel wat gebeurd, zeg maar. Toen hebben we ook wel echt seks gehad de eerste keer.”

De hele situatie overviel Rachel destijds, zo kijkt ze terug. „Ik had niet de intentie om met André naar bed te gaan. Misschien ooit een keertje, ofzo, maar toen ik 15 was, speelde dat echt nog niet bij mij, dus het is me echt overkomen.”

Rachel trouwde uiteindelijk op haar 21e met André.