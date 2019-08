Roxeanne Hazes gaat single censureren

„Op zich vind ik het wel tof dat je gewoon een gecensureerde versie nodig hebt. Het klinkt heel erg popster-like, heel Amerikaans. Ik vind het wel cool dat mijn liedje gewoon eens een keer geblurd moet worden”, aldus Roxeanne. Om welke stations het gaat, wil de zangeres niet zeggen. „Nee, dat vind ik lullig. Ik wil er wel nog graag gedraaid worden”, zei de zangeres, die wel aangaf dat het om zenders gaat „die Nederlandse muziek draaien.”

„Je wil gewoon graag als artiest gedraaid worden op de radio en erkenning krijgen op je werk”, legde de Hazes-telg haar beslissing uit. „We hebben besloten om in ieder geval voor dat soort stations een andere versie in te zingen. Dan wordt het Mama is een rotzak of een drama, ik weet het nog niet precies.”

Fans die hopen dat ze straks de nieuwe versie kunnen bemachtigen, moet Roxeanne teleurstellen. „Het komt niet op Spotify en dat soort dingen. Het is echt alleen voor die stations.”