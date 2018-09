Timbaland beschuldigd van oplichting

Timbaland, wiens echte naam Timothy Zachery Mosley luidt, probeert zijn verzerkingsmaatschappij op te lichten, door 1,8 miljoen dollar te eisen voor een gestolen horloge dat hem 'slechts' 900.000 doller heeft gekost. Dat meldt website TMZ.

Eerder dit jaar werd bekend dat Timbalands verzekeraar weigert 1,8 miljoen dollar uit te keren en nu wordt duidelijk waarom. Timbalands verhaal over het gestolen horloge rammelt aan alle kanten. Het verhaal over het verdwenen sieraar zou niet kloppen, omdat de rappers dochter het horloge zou hebben kwijtgeraakt. Daarnaast zou hij dus gelogen hebben over de waarde ervan.

Timbaland heeft zijn verzekeraar aangeklaagd omdat hij dollars wil vangen, maar het lijkt er sterk op dat hij deze zaak niet gaat winnen...