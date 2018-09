Chris Brown dumpt Rihanna

Zo vertelt de zanger in de ochtendshow van de Amerikaanse radiozender Power 106.

De radiodj stelt Chris de vraag, "Ben je nog met Rihanna samen?" waarop Brown zegt: "Uh nee, dat is het korte antwoord."

Dat verklaart ook wel het ietwat dramatische bericht wat Rihanna op Twitter plaatste: "Het is het hart van de Vissen dat ons zo kwetsbaar maakt, maar het is hetzelfde hart dat je keihard terugpakt als het nodig is."