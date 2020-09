Carl Philip openhartig over dyslexie

Ⓒ Getty Images

De Zweedse prins Carl Philip vertelt in een luisterboek over zijn worstelingen met dyslexie. De royal was veertien jaar oud toen hij hoorde dat hij dyslectisch is. „Ik heb er vooral last van als ik toespraken moet houden en bij het voorlezen”, zei Carl Philip dinsdag bij de presentatie van het audioboek.