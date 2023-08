Eindelijk voortgang in moordmysterie rapper Tupac: politie vervolgt Duane ‘Keefe D’ Davis

Superster Tupac werd op 7 september 1996 doodgeschoten in een BMW terwijl hij voor een stoplicht stond te wachten met naast zich de eigenaar van Death Row Records Suge Knight. De schoten werden gelost uit een witte Cadillac die wist te ontkomen in het nachtelijke verkeer van de gokstad.

Shakur stierf enkele dagen later aan zijn verwondingen. Het enige spoor was dat hij betrokken was bij een vechtpartij enkele uren voor zijn dood in het MGM Grand Hotel. Jaren later werd via een onderzoek van de politie duidelijk dat een groep Cripgangsters uit Los Angeles mede verantwoordelijk was voor de dood van Shakur. Een van hen was betrokken bij de vechtpartij in het MGM Grand hotel, de volle neef van Keefe D. Daarna besloot de groep wraak te nemen wat resulteerde in de ‘drive by’ shooting vanuit de witte Cadillac.

Om verschillende reden ging de politie van Los Angeles nooit tot vervolging over. Maar de laatste jaren sprak Keefe D steeds openlijker over zijn betrokkenheid en bleek er zelfs een film in de maak over zijn leven als Cripgangster. De moord op Shakur zou daarin ook aan bod komen. Het was aanleiding om over te gaan tot huiszoeking en nu dus tot vervolging. Het zal nog moeten blijken of er genoeg bewijs is om hem ook daadwerkelijk te kunnen linken aan de moord van de legendarische rapper.