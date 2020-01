Billie Eilish kampte met suïcidale gedachten na succes

„Ik was zo ongelukkig en ik voelde geen plezier meer”, blikt Billie terug. De Amerikaanse, die in december haar achttiende verjaardag vierde, had destijds niet verwacht dat ze die zou halen. „Ik dacht oprecht dat ik niet ouder dan zeventien zou worden.”

Door haar bekendheid verloor ze vrienden en raakte ze geïsoleerd. „Ik moet denken aan een keer dat ik in Berlijn was en alleen in mijn hotelkamer zat en ik herinner me dat daar een raam was. Ik weet nog dat ik aan het huilen was omdat ik dacht aan de manier waarop ik zou overlijden en dat ik dat zelf zou doen.”

Met hulp van haar moeder, familie en therapie kwam ze er bovenop. De zangeres vindt het fijn dat ze nu haar fans kan helpen met soortgelijke problemen. „Ik pak ze bij de schouders en zeg: zorg alsjeblieft goed voor jezelf, wees goed voor jezelf en aardig voor jezelf. Doe geen dingen om jezelf alleen maar meer pijn te doen.”