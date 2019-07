Kerktorens in Arnhem spelen Arcade van Duncan Laurence

Dat maakte de gemeente Arnhem donderdag bekend. Naast de Eurovisietune zullen de beiaardiers ook het nummer Arcade van Duncan Laurence ten gehore brengen. Beiaardier Marcel Siebers bijt aanstaande vrijdag 5 juli om 15.00 uur het spits af.

Vanuit de O.L.V. ten Hemelopneming Kerk in Huissen zal hij de twee muzieknummers ten gehore brengen. Zaterdag is het de beurt aan de Eusebiuskerk in Arnhem. Stadsbeiaardier Bob van der Linde bespeelt dan rond 10.45 uur het carillon in de toren. Maandag 8 juli is Nijmegen aan de beurt. Beiaardier Malgosia Fiebig laat dan om 11.00 uur de twee nummers horen vanuit de St. Stevenstoren in het centrum van de stad.

Gisteravond stemde de gemeenteraad van Arnhem in met de kandidaatstelling van Arnhem als gaststad. Ook de provincie Gelderland steunde gisteren het initiatief van Arnhem om zich op te werpen als kandidaatstad. Het definitieve bidbook van Arnhem moet uiterlijk 10 juli worden aangeboden aan het organiserend comité.