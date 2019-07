Barbra Streisland tijdens optreden openhartig over affaire met prins Charles

„Als ik het spel goed gespeeld had, had ik de eerste joodse prinses kunnen zijn”, zo vertelde Barbra haar fans. Daarna verschenen er krantenkoppen op het grote scherm achter haar met verhalen uit de tijd van de affaire. Zo was er te lezen: ’Barbra charmeert haar prins, Charles.’

Ook sprak ze over haar ontmoeting met prinses Diana. „Na een optreden is het gebruikelijk dat zij als eerste opstaat, maar ze duwde me omhoog zodat ik als eerste stond. Ze was zo aardig.”

Streisand en prins Charles ontmoetten elkaar voor het eerst in 1974 op de set van de film Funny Lady. Twintig jaar later zagen ze elkaar weer en zou de affaire opgebloeid zijn. Volgens de geruchten had de prins een poster van haar op zijn muur geplakt en was hij smoorverliefd op haar, aldus de Daily Mail. Tijdens hun affaire waren Charles en Diana inmiddels al gescheiden. De Britse prins had destijds een relatie met Camilla, met wie hij nu getrouwd is.