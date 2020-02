Finale Heel Holland Bakt zonder echte smaakmakers

Deelneemsters Anouk, Jeanette en Esther wachten met spanning op de uitslag van de finale. Ⓒ MAX

Terwijl de storm over het land trekt, kunnen we eindelijk zien wie de winnaar wordt van het zevende seizoen van Heel Holland Bakt. Zou het de o zo chaotische Esther worden, die altijd goed is voor mooie creaties? Of Jeannette, die nooit meesterbakker wist te worden, maar toch de finale wist te bereiken? Of anders Anouk, die iedere aflevering zo geconcentreerd aan het werk is dat het lijkt alsof ze moet afrijden voor haar rijbewijs?