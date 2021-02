Nicolette van Dam moet hondje laten inslapen na hernia-operatie

„Stel het al een paar dagen uit om het te delen, omdat we het echt nog een plekje moeten geven. We missen hem enorm”, schrijft de presentatrice op Instagram. Ze deelt er kiekjes bij van de vrolijke zwartharige viervoeter.

Lucky raakte verlamd door de hernia en moest geopereerd worden, maar de prognoses waren verdeeld. „Kans was 50/50 dat hij ooit weer zou kunnen lopen, maar we gingen ervoor”, aldus Van Dam. De operatie had helaas niet mogen baten. Lucky kreeg geen gevoel meer in zijn pootjes en raakte bovendien incontinent. „Met pijn in ons hart hebben we afscheid moeten nemen.”

De familie is dankbaar voor 2,5 jaar liefde en plezier van Lucky. „We missen ons maatje.”