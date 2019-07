Drummer Franz Ferdinand moet stokje doorgeven

Op Twitter laat de band weten dat het Thompson niet lukt zijn drumstick vast te houden, zonder intense pijn te voelen.

Het incident zou hebben plaatsgevonden in een hotellobby in het Marokkaanse Casablanca, toen er een ’lelijk kunstwerk’ van een muur viel en pardoes op de vinger van de onfortuinlijke drummer belandde. „Zijn vinger werd verpletterd en het bot is verbrijzeld.”

Tot hij weer hersteld is, zal Thompson het stokje doorgeven aan Mike Evans, een ’vriend’ van de band.