Inwoners Oman vrezen overlijden sultan

Qaboos is al enkele jaren ziek. Officieel is nooit bekendgemaakt wat hem mankeert, maar buitenlandse bronnen melden dat de sultan darmkanker heeft. Begin deze maand ging hij voor medische onderzoek en mogelijke behandeling naar het universiteitsziekenhuis in Leuven. Voor zijn vertrek uit Oman werd gezegd dat de sultan mogelijk tot eind januari zou blijven en in de Vlaamse stad werd met het oog daarop alles in gereedheid gebracht.

Het verblijf van Qaboos werd echter al na een week afgebroken. Dat voedde berichten dat verdere behandeling niet meer mogelijk was. Opnieuw kwam er geen nadere toelichting vanuit het paleis, waardoor er in de Arabische wereld een geruchtenstroom op gang kwam over zijn gezondheidstoestand. Op Twitter waarschuwen Omani's elkaar om niet te veel geloof te hechten aan die berichten.

Opvolger

De gezondheid van sultan Qaboos, die in 1970 door een paleisrevolutie tegen zijn aartsconservatieve vader aan de macht kwam, is echter van groot belang voor de hele Golfregio. Qaboos was de evenwichtskunstenaar die zijn land uit alle conflicten hield en zowel met Iran als Saudi-Arabië goede betrekkingen hield, en ook afstand hield van de dominerende Saudi's. Die zouden echter meer invloed kunnen uitoefenen na het overlijden van de sultan, van wie geen directe opvolger bekend is.

De regerende vorstelijke familie moet uit haar midden een nieuwe sultan aanwijzen, binnen drie dagen na de dood van Qaboos. Als ze er onderling niet uitkomen dan ligt er een verzegelde envelop klaar met daarin de naam van de door Qaboos gewenste opvolger.