Manager YouTubers: Ze deden het echt niet voor de kliks

Het YouTube kanaal van vlogger Govert Sweep. Samen met Ties Granzier werden ze in Amerika opgepakt omdat ze het militaire gebied rond Area 51 betraden. De vloggers zijn aangeklaagd wegens het bewust binnentreden van verboden terrein. Ⓒ ANP

HEEMSTEDE - Het aantal abonnees op de YouTube-kanalen van Ties Granzier (20) en Govert Sweep (21) schoten de lucht in, sinds ze in Amerika werden gearresteerd bij Area 51 en in de gevangenis belandden. Maar dat, zo beweert manager Thomas Scherpenzeel, was niet de opzet toen ze het militaire terrein betraden.