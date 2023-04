Zo beleefden de sterren koningsnacht

„Koningsnacht is geslaagd!”, schrijft Monique Smit bij een foto van haarzelf op het podium voor een grotendeels in oranje geklede groep mensen.

„Wat een topavond!!”, schrijft zangeres en actrice Ricky Koole, die daarbij een tweet van haar man Leo Blokhuis deelt. Daarin schrijft de journalist: „Geweldige ambiance bij @thijsboontjes, ideale koningsnacht met @Rickykoole en junior in Paradiso vanavond.”

Tekst gaat verder onder het Twitterbericht.

Net als zijn zus gaf Jan Smit ook een optreden op de dag voor Koningsdag. „Leve de Koning!”, schrijft hij op Twitter. „Koningsnacht in Groningen was zeer geslaagd!”

Tekst gaat verder onder het Twitterbericht.

Voor Frans Bauer eindigde koningsnacht anders dan verwacht, laat de zanger weten op Twitter. „Ik had mij het einde van koningsnacht toch wel anders voorgesteld…Daar staan we dan samen met een lekke band! Gelukkig zijn we thuisgekomen!!”