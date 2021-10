Joshua Nolet op vakantie gewond: ’Hele trap onder het bloed’

„Toen had het geregend en gleed ik uit op een gladde trap en ging er servies door mijn vinger. Van de koffie die ik dronk omdat ik nog steeds slaperig was. Toen was er heel veel bloed. De hele trap onder. Ieuw. Maar ook wel spannend”, schrijft Joshua op komische toon bij een foto waarop hij intussen weer genietend te zien is in de zee, mét een verband om zijn vinger.

Dat verband werd in het ziekenhuis aangelegd door een ’hele vrolijke Turkse dokter’ die aan zijn vinger ging trekken. „’Important investigation” zei hij. Dat deed heel veel pijn. Maar was ook grappig. De röntgenfoto zei dat het servies door een zenuw en een ader heen was gegaan. Kapot. De vrolijke dokter zei dat je dit eigenlijk met ’micro surgery’ weer aan elkaar zou willen vastmaken, in een grote stad. En dat hij geen micro surgeon was en dit een klein dorp. “But you have no time, finger will die. So I do surgery here.” En dat ik na de operatie aan die kant van de vinger nooit meer iets zou voelen.”

Joshua Nolet stemde in met de operatie, die pijnlijk was, omdat de plaatselijke verdoving niet goed werkte. „Auw. Toen kreeg ik morfine en heb ik blijkbaar 2 uur lang voor hem gezongen. Lachen. Door de operatie moesten we langer op vakantie blijven. Dat vond ik niet erg.”

Voor zijn fans deelt de zanger ook nog het filmpje waarin te zien is hoe de ’vrolijke dokter’ het verband van zijn gewonde vinger knipt, waaronder de behoorlijk toegetakelde vinger mét hechting te zien is.