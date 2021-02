Britse humor: Elton John en Michael Caine promoten vaccinatie

De Britse sterren, beiden geridderd, zijn te zien in een soort auditievideo waarin ze met verschillende intonaties en in verschillende settings proberen een rol in een reclame te krijgen. „Mijn naam is Elton John”, wordt dan ook gevolgd door de stem van de regisseur die zegt: „Cut, iets minder showbizz, Elton.” Wanneer de hitmachine na meerdere takes de stem van Hollywood-acteur Michael Caine imiteert, is de regisseur tevreden.

Het is belangrijk te weten dat alle vaccins zijn getest en voldoen aan de noodzakelijke veiligheids- en kwaliteitsnormen”, gaat Elton John verder. Nadat hij acteert alsof hij het vaccin krijgt, zing hij ’I’m still standing’, refererend aan zijn hit uit 1983. „Zoals jullie kunnen zien, sta ik nog steeds overeind.” Dat markeert het einde van de auditie voor de zanger, waarna Elton John niet kan nalaten wat Britse humor te tonen door te zeggen dat de regisseur voor de rol ’op deze korte termijn echt niemand beter kan vinden’.

Dat is het moment dat de regisseur overschakelt naar de 87-jarige Michael Caine, die op zijn beurt het vaccin wel echt gekregen lijkt te hebben. Terwijl de Batman-acteur vanuit een stoel zijn mauw weer afstroopt, zegt hij: „Het deed geen pijn, niet veel mensen weten dat.” De regisseur vindt de eerste take direct ’fantastisch’, waarmee de auditie voorbij is en de rol voor Caine is: „Laat die kleine kerel weten dat hij de baan niet heeft.”