Waylon over vreemdgaan: ’Het werkte ’beneden’ niet meer lekker’

Er is al veel over gezegd en gesproken, maar Waylon zelf hield lange tijd zijn mond. Ja, hij gaf eerder al aan een klootzak te zijn geweest, last te hebben van demonen en samen in therapie te zijn gegaan, maar heel veel meer liet hij niet los. Lukt het Raven wel meer los te peuteren?

„Hé, heb je het thuis weer een beetje goed kunnen maken na al dat geouwehoer? Ja, je ontkomt er niet aan!”, vraagt Raven er zonder doekjes om te winden. „Ja, ja, Het was niet per se chic. Ik ben natuurlijk zelf gewoon de klootzak die dat gedaan heeft. We zijn in therapie gegaan, dat mag je gerust weten. En dat is best wel een heftige periode geweest. Je hebt net drie weken een kindje, je zit midden in een kraamperiode en dan komt dit naar buiten...”, antwoordt de zanger. „Dat is veel! Voor haar!”, reageert Raven vlot. „Daar heb ik het meeste spijt van. Om haar verdriet te zien. En verder is het gewoon van ons en wij moeten dat met elkaar oplossen”, probeert hij het onderwerp af te ronden.

Problemen

Er bestaat volgens de zanger wel een verkeerd beeld van hem. „Ik kan je met een gerust hart vertellen dat ik helemaal niet zo’n rokkenjager ben”, aldus Waylon. „Nee? Ben je meer een soort labrador? Een golden retriever?”, reageert Raven met lichte spot. „Dat denk ik wel, maar uiteindelijk ben je ook gewoon een mens die dealt met bepaalde dingen en ik heb dat demonen genoemd.” Op de vraag wat hij hier nou eigenlijk mee bedoelde, legt hij uit te hebben geworsteld met ’een aantal issues’. „Ik heb mijn problemen opgelost met nóg meer problemen...”

Wat die issues zijn, houdt hij in eerste instantie liever privé. Wel erkent hij altijd veel problemen te hebben gehad. „Ik kom niet per se uit een jeugd waarin aangemoedigd werd om met iemand te praten. Ik ben altijd een eenling geweest en heb me altijd anders gevoeld.” Hij vervolgt door uit te leggen dat hij er met de leeftijd achter kwam dat hij niet alles zelf kon oplossen. „En zo ontstaan demonen...”

Zijn vreemdgaan heeft dan ook niets met Bibi te maken, stelt hij. Waylon benadrukt bovendien dat Bibi en hij voor elkaar en hun gezin hebben gekozen. „De liefde is altijd nog groter dan de haat. Wij gaan met elkaar verder. Wij zijn nog steeds verliefd op elkaar.”

Erectieproblemen

Toch is het niet zo dat Bibi hem zomaar alles heeft vergeven. Als ze later met zijn allen aan tafel zitten geeft hij toe dat Bibi’s eerste reactie was zijn spullen buiten te zetten. „Ik kon gewoon oprotten.” Wanneer Frédérique Spigt vervolgens opnieuw begint over zijn ’demonen’, lijkt er iets te veranderen bij Waylon. „Het geeft eigenlijk ook een soort opening voor iets wat niet alleen bij mij speelt. Ik ben niet de enige man die dealt met onzekerheden.”

Uiteindelijk besluit hij helemaal open kaart te spelen. „Weet je wat. Fuck it! Door het leven zijn er blokkades in mijn hoofd gekomen die ervoor hebben gezorgd dat ’beneden’ niet meer lekker werkte”, doelende op zijn geslachtsdeel. „Weet je hoe fucked up dat is?! Het is geen excuus, verre van, maar is wel de demon waar ik het over had. Ik ben gewoon een lul geweest die een ongelooflijk stomme fout heeft gemaakt.” Hij legt uit dat hij daarna uit paniek op zoek is gegaan naar ’dat wat het prikkelt’. „Het is heel heftig om als man te ervaren dat het niet meer werkt. Wat is er aan de hand?”

Nadat er nog even wordt doorgepraat over het taboe dat er op erectiestoornissen ligt, vat Waylon de situatie samen: „Weet je wat het is, ik ben een klootzak, maar ik ben wel haar klootzak!”

„En daarmee is de kous af”, lacht Raven.