Acteur Stellan Skarsgård (68): ’Ik leer nog elke dag bij’

Stellan Skarsgård kreeg zondagnacht een Golden Globe voor zijn optreden in het eveneens bekroonde tv-drama Chernobyl. Dat eerbetoon had hij naar eigen zeggen te danken aan zijn... wenkbrauwen.

„Van mezelf heb ik die niet, waardoor mensen maar moeilijk kunnen zien of ik boos kijk of blij”, zei hij in zijn dankwoord. „Terwijl dat bij iemand als Colin Farrell al op kilometers afstand duidelijk is. Daarom heb ik denk ik nooit eerder iets gewonnen. Tot nu toe dan, door de make-upartiest die mij voor deze rol van twee nepwenkbrauwen voorzag. Deze prijs is dus ook voor hem.”

De toon die hij aansloeg - ontspannen en vol ironie - past de Zweed, die zich al jaren op het wereldpodium manifesteert en geen prijzen nodig heeft om zich gewaardeerd te voelen. Hij is immers een veelgevraagd acteur die ook regelmatig wordt teruggevraagd door de regisseurs met wie hij heeft gewerkt. Bijvoorbeeld door de Deen Lars von Trier, die met Breaking the waves (1996) aan de wieg stond van Skarsgårds internationale carrière.

Skarsgård is sinds die tijd uitgegroeid tot een bekend filmgezicht, zowel in Europa als in Amerika. Hij was onder meer te zien in Hollywood-blockbusters als Pirates of the Carribean, Mamma mia! en de Marvel-avonturen van superheld Thor en The Avengers. Later dit jaar zit hij ook in het sciencefiction-epos Dune. Daarnaast is hij Scandinavië trouw gebleven. Zo maakte hij met Von Trier ook Melancholia en Nymphomaniac: Vol. I en II en werkte hij voor Out stealing horses voor de vijfde keer samen met de Noor Hans Petter Moland.

In ’Out stealing horses’ keert de hoofdpersoon terug naar zijn jeugd temidden van de natuur.

„We leerden elkaar kennen op de set van Zero kelvin”, zegt Skarsgård, verwijzend naar Molands psychologisch drama uit 1995 waarin drie mannen tijdens een strenge poolwinter tot elkaar veroordeeld zijn. „We namen die film op onder nogal bijzondere omstandigheden. Binnen de poolcirkel, dichter bij de noordpool dan bij een goed restaurant of een ziekenhuis. Ploeteren was ’t, maar tegelijkertijd hadden we ook veel lol. Zo ontdekten Hans Petter en ik dat we op een heel plezierige manier konden samenwerken.”

„Door de jaren heen zijn hij en ik hechte vrienden geworden. Onze gezinnen kennen elkaar en we komen geregeld bij elkaar over de vloer. Met Lars von Trier ben ik trouwens ook bevriend, al zie ik hem veel minder vaak. Grappig is dat hun interesse in elkaar heel beperkt is, iets wat ik wel vaker zie. Regisseurs vragen nooit naar elkaar en reageren soms jaloers en bezitterig wanneer ze ermee geconfronteerd worden dat ik ook met anderen werk.”

„Als zulke gevoelens opspelen, haast ik me altijd om te vertellen hoeveel ik van ze houd en hoe bijzonder onze relatie is. Tegelijkertijd ben ik als acteur natuurlijk gewoon ook een hoer die zich laat inhuren. Wel blijf ik daarbij kieskeurig. Want het leven is te kort om met klootzakken te werken.”

Poëzie

Voordat Moland besloot de roman Out stealing horses te verfilmen, waren daartoe al andere pogingen ondernomen. „Ik heb een paar van die scripts gelezen, maar geen ervan was erg goed”, vertelt Skarsgård. „Ze sloegen de plank mis omdat ze focusten op wat er in het verhaal allemaal gebeurde. Zonder voldoende oog te hebben voor de poëzie ervan en voor de rol die de natuur speelt.”

„Het scenario waarmee Hans Petter op de proppen kwam, had wel die aandacht voor de geur en de geluiden van het bos. Hij is zelf een buitenmens en heeft een veel hechtere band met de Noorse natuur dan ik. Heeft-ie zelfs een boek over geschreven: Pan. Omdat ik weet wat hij kan als regisseur, was ik ervan overtuigd dat hij de juiste was om Out stealing horses te verfilmen. Al bleef er in mijn ogen ook een risico. Dit kon zijn beste film ooit worden of zijn grootste sof.”

Stellan Skarsgård houdt er wel van zulke risico’s te nemen. En hij houdt ook nog altijd van acteren, waarmee hij begon in het theater. „Ik geniet ervan om op een set te staan en om samen met andere acteurs het uiterste te halen uit het materiaal dat we in handen hebben. Toch kan ik ook heel goed níet werken; vier maanden per jaar ben ik aan het filmen, acht maanden lang ben ik bezig met het echte leven en met mijn vrouw en kinderen. Dan kook ik graag en verschoon ik luiers.”

Even trekt hij een denkrimpel. De Zweedse ster heeft uit zijn eerste huwelijk zes kinderen, van wie er vier ook zijn gaan acteren. Met zijn huidige vrouw begon hij in 2009 opnieuw een gezin en verwelkomde hij zoons Ossian en Kolbjörn. Skarsgård: „Bij nader inzien: onze jongste is nu zes en natuurlijk al zindelijk. En ik heb me inmiddels laten steriliseren, omdat ik acht kinderen echt wel genoeg vond.” Lachend: „De volgende luiers die ik moet verschonen, zijn dus waarschijnlijk die van mezelf.”