Beren doen yoga in de Kunsthal

Vooral kinderen zijn dol op de kleurrijke yogaberen van Paola Pivi. Ⓒ Roel Dijkstra

Mensen houden van dieren. Tenminste, als het schattige kittens zijn, of brave honden die precies doen wat het baasje zegt. Ratten vinden we al een stuk minder leuk: want vies en eng. Misschien brengen ze wel ziekten over. Bah!