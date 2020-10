Khloe Kardashian reageert op omstreden verjaardagsfeest Kim

Khloe is de eerste Kardashian-telg die zich uitlaat over het feest en zegt dat het ’een geweldige ervaring’ was. „Ik wil niet dat andere dingen dat overschaduwen”, vervolgt ze. Op sociale media reageerden veel fans verongelijkt op de verjaardagsfoto’s, omdat alle genodigden dicht op elkaar stonden en elkaar zelfs omhelsden. Kim zei iedereen vooraf te hebben gevraagd om in quarantaine te gaan.

„Ik heb er niet veel over gehoord, maar ik heb wel gehoord dat mensen van streek waren omdat we allemaal de stad uitgingen”, vertelt Khloe aan Ellen. „Ik weet niet echt hoe groot dit is, maar dit jaar is een frustrerend jaar, dus ik snap het.”

Volgers noemden de actie egoïstisch en naïef. „Ik denk dat er voor iedereen zoveel frustraties zijn, maar het is ook haar veertigste”, sluit Khloe af. „Dit is iets wat ze echt voor ons wilde doen.”

Bekijk ook: Kim Kardashian laat van zich horen na omstreden verjaardagsfeest