De Verraders eindigt met twee winnaars

In De Verraders, van de Nederlandse producent van Wie is de Mol?, proberen achttien BN’ers een schat te bemachtigen. Onder hen bevinden zich echter drie verraders die de buit voor zichzelf willen houden.

Elke aflevering ’vermoorden’ zij een medekandidaat en proberen ze de andere getrouwen op het verkeerde been te zetten. Ook wordt elke aflevering de kandidaat verbannen die volgens de rest het meest verdacht is en onthult hij of zij vervolgens zijn rol. Anders dan bij Wie is de Mol? weten de kijkers al vanaf de eerste aflevering wie er liegen over hun rol.

Tweede seizoen

Samantha Steenwijk was de enige overgebleven verrader. Eerder moesten verraders Diederik Jekel, Kees Boot en Holly Brood het spel al verlaten.

De Verraders werd relatief goed bekeken. Elke week stemden er meer dan een miljoen mensen af op het RTL 4-programma. Een tweede seizoen van het programma is inmiddels aangekondigd.