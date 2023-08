Man veroordeeld voor poep sturen naar Leonardo DiCaprio

De 49-jarige man stuurde de pakketjes in februari op. Een postbezorger ontdekte wat er in zat, toen de inhoud over hem heen begon te lekken. Volgens de Australische nieuwszender ABC had de man zijn uitwerpselen over 23 postpakketjes verdeeld en die opgestuurd als „valentijnssnoepgoed.”

In de rechtbank zei de advocaat van de man dat hij de acteurs niet wilde intimideren met zijn actie, maar dat hij zijn „passie voor het milieu” wilde delen met hen. Een psychiatrisch onderzoek wees uit dat de man kampt met een mentale aandoening die ervoor zorgt dat hij zijn impulsieve acties niet kan bedwingen.